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Türkiye
AA 06.04.2025 21:22

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de yakalanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
[Fotograf: AA]

Başsavcılıkça, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı

Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlı Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.

Zanlı, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

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