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Türkiye
AA 06.04.2025 20:45

İstanbul'da kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 351 bin lira ceza

İstanbul Beykoz'da, kumar oynarken suçüstü yakalanan 38 kişiye toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 351 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi Kestanelik Caddesi'nde bulunan 3 katlı villanın alt kısmında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince villaya düzenlenen operasyonda 38 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan kişilere toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.

Adreste ele geçirilen oyun pulu, iskambil kağıtları ve diğer malzemelere el konuldu. Mekan sahibi olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

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