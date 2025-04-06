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Türkiye
AA 06.04.2025 18:16

İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesinin beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyet yapılan bölgeler için zirai don uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 7-13 Nisan arasında, İstanbul'da 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği ifade edildi.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Açıklamada, soğuk havayla birlikte, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgenin güneydoğusunda zirai don riski bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 -13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.

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