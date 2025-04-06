Oyuncu, yönetmen ve çevirmen Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vefatı "Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et." ifadesiyle duyurdu.

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Devlet Tiyatroları'ndan başsağlığı mesajı

Devlet Tiyatroları (DT), İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, tiyatro eğitmeni ve çevirmen Ahmet Levendoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

DT'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Türk tiyatrosunun temel direklerinden oyuncu, yönetmen, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mesajda, "Değerli sanatçı Ahmet Levendoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile büyük emeği olan Tarık Levendoğlu'nun oğlu olan sanatçı, ana akım tiyatro etkinliklerinin yanı sıra "Tiyatro Stüdyosu" girişimi ile yenilikçi teatral arayışlar içinde oldu ve birçok tiyatro sanatçısına eğitim verdi.

Ahmet Levendoğlu hakkında

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.