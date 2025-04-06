Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binalarının açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini aktardı.

Çalışmalar kapsamında 108 olan uçak park pozisyonunun, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, mevcut VIP terminalinin 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalinin 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Uraloğlu, yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binası ve lojmanlarının hizmet verdiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Geçen yıl 39,2 milyon yolcuya ulaştık"

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Uraloğlu, çalışmaların bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya, dış hatlarda da 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık."