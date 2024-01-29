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Türkiye
DHA 29.01.2024 14:25

Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 7 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: 7 yaralı

Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında, İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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