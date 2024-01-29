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Türkiye
İHA 29.01.2024 13:43

Asrın felaketinden yeni görüntü

6 Şubat depreminin yıl dönümüne sayılı günler kala deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Hatay'da bir depremzede tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, yaşanan panik, korku ve yıkımın boyutunu gösterdi.

Takvim yaprakları 6 Şubatı gösterdiğinde asrın en büyük sarsıntısı yaşandı. Deprem felaketinde Hatay yerle bir oldu, 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Binlerce bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir kişi, felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. 

Sarsıntı devam ederken çekilen görüntülerde, eşyalar çevreye savruluyor. Devamında elektrikler kesiliyor, cep telefonunun ışığı açıldığında ise yıkılan duvarlar görüntüye yansıyor.

Korku filmlerini aratmayan görüntüler, yıkımın boyutunu da gözler önüne serdi.

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Asrın felaketinden yeni görüntü
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