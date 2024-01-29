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Türkiye
DHA 29.01.2024 13:31

Çaldığı klimayı 5 kilometre sırtında taşıdı

Adana'da bir iş yerinin önünden çaldığı klima ünitesini 5 kilometre uzaklıktaki evine sırtında taşıyan hırsız tutuklandı.

Çaldığı klimayı 5 kilometre sırtında taşıdı
[Fotograf: DHA]

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir iş yerinin önündeki klima dış ünitesini yanında getirdiği malzemelerle söken Selim T., daha sonra üniteyi sırtında taşıyarak 5 kilometre mesafedeki evine götürdü. 

Sabah durumu fark eden işyeri sahibinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Selim T. olduğunu tespit etti. Selim T., adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Selim T. ifadesinde, “Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım.” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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