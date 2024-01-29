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Türkiye
AA 29.01.2024 13:32

Bursa'da yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'da yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kazımkarabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın birinci katında bulunanlar kendi imkanları ve mahallelinin yardımıyla evden çıktı. 3. katta bulunan 4 kişilik aile, yoğun duman nedeniyle binadan çıkamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir süre balkon ve pencerede bekleyen aile, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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