Kocaeli Kartepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan Suat Keleş, 2015 yılı aralık ayı ile 2016 yılı eylül ayı arasında zimmetine 168 bin TL para geçirdi.

Daha sonra vicdan azabı çeken Suat Keleş, kendisini ihbar ederek suçunu itiraf etti. Suat Keleş, 2019 yılının şubat ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 çocuğu da hukukçu

Sanığın ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması ve tutukluğunun devamına karar verilmesi istendi.

Suat Keleş, "21 aydır tutukluyum. Çektiğim vicdan azabına dayanamayarak kendim teslim oldum. Hakkımda soruşturma açılması için dilekçe verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. İnşaat aşamasında olan bir evim var. Tahliye edildiğim takdirde o evi bitirip satacağım. Bu şekilde sebep olduğum zararı karşılayacağım. 4 çocuk okutuyorum. Bir kızım avukat oldu, diğeri de hukuk fakültesinde okuyor. Borçlarım vardı. Bu parayı o yüzden almıştım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

4 yıl hapis, 468 bin TL para cezası

Mahkeme heyeti, zimmet suçunun kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı suçuna dönüştüğüne kanaat getirerek Suat Keleş'e bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Bu cezayı adli para cezasına dönüştüren mahkeme heyeti, sanığın 2 bin 280 gün karşılığı 468 bin 60 TL adli para ceza ödemesine hükmetti. Buna ek olarak, Keleş'in resmi evrakta sahtecilik suçunu da işlediğine kanaat getiren mahkeme, bu suçtan 4 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme Suat Keleş'in tahliye talebini de reddetti.