Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlara hakkında yasal işlem başlatılacak.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Üçtaş köyüne bağlı 5 mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köydeki 5 mahallede, bugünden itibaren karantina uygulanmaya başlandı.
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