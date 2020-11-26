İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-25 Kasım'da düzenlenen 7 operasyonda, 525 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Merkez Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 49 farklı operasyonda da çok sayıda uyuşturucu madde bulundu, 20 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.