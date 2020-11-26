Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör örgütünün finans kaynağına geçit verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da güvenlik güçleri, bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 532 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-25 Kasım'da düzenlenen 7 operasyonda, 525 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 49 farklı operasyonda da çok sayıda uyuşturucu madde bulundu, 20 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Terör Örgütü
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