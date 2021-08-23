İddiaya göre İstanbul Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü, Salacak sahil yolunda ilerlerken virajı alamadı. Karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Refüj üzerindeki aracı yerinden kaldırmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

Otobüs çağrılan çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşların, İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.