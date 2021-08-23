Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vatandaşlar İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştı
İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsünün sürücüsü kontrolünü kaybetti. İçinde yolcuların bulunduğu araç, karşı şeride geçerek orta refüjde asılı kaldı. Çevredekiler kaza yapan otobüsü, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre İstanbul Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü, Salacak sahil yolunda ilerlerken virajı alamadı. Karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Refüj üzerindeki aracı yerinden kaldırmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı.
Otobüs çağrılan çekici yardımıyla kurtarıldı.
Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.
Vatandaşların, İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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