Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
2 kişi tutuklandı
Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin yan boşluklarına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: van haberleri uyuşturucu narkotikSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:13
Son Haberler
- 11:24
- 11:20
- 11:19
- 11:19
- 11:08
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz