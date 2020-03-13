Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

2 kişi tutuklandı

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin yan boşluklarına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.