Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu narkotikSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:31
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