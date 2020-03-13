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Sınır kapılarında koronavirüs tedbirleri arttı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarıldı. Sınır kapılarında yüksek ateş tespit edilen yolcular 112’ye bildiriliyor, sağlık ekipleri termal kamerayla vatandaşların vücut ısılarını kontrol ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.
Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.
[Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor - Fotoğraf: AA]
Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.
Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.
Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.
Etiketler: sınır kapıları önlem koronavirüs tedbirleri koronavirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:34
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