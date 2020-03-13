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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinden yarın akşama kadar tahmin edilen kuvvetli yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimelerinin de görülmesi öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Etiketler: sıcaklık meteoroloji kar erimesi karSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:36
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