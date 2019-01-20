Geçen yıl yürütülen çalışmalarda 5 ton 885 kilo 322 gram eroin, 258 kilo 63 gram esrar, 67 kilo 57 gram afyon sakızı ve 73 kilo 346 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, narkotik ekiplerinin 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 820 operasyonda gözaltına alınan bin 336 zanlıdan 304'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Amiri Kürşat Başer yaptığı açıklamada, bu operasyonların, uyuşturucu satışından kazanç sağlayan terör örgütlerinin belini kırdığını söyledi.

Uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başer, narkotik polislerinin 2018'de düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği uyuşturucu miktarının son 4 yıla göre yüzde 400 artış gösterdiğini ifade etti.

Afganistan ve İran'dan başlayan uyuşturucu yolculuğunun Avrupa'daki nihai hedefine ulaşımını sağlayan rotalardan birinin Van olduğunu vurgulayan Başer, "Van'ın İran ile sınırı var. Yurt dışında üretilen uyuşturucu ülkemiz üzerinden büyük bölümü Avrupa ülkelerine gençleri zehirlemek üzere taşınıyor. Van Emniyet Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarda artan destek ve ekipmanlarla geliştirilen stratejiler doğrultusunda 2017-2018 yıllarında rekor yakalamalar gerçekleştirdik." dedi.

Başer, "torbacı" diye tabir edilen 167 uyuşturucu satıcısı yakaladıklarını anlattı.

Uyuşturucu mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Başer, "Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda uyuşturucudan sadece PKK terör örgütü değil, FETÖ/PDY terör örgütünün de finans sağladığı gözler önüne serildi. Bizim uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Devlet her zaman uyuşturucu tacirlerinden, suçlulardan bir adım öndedir." diye konuştu.

Kaynak: AA