İçerisinde yaklaşık 20 yolcu bulunan seyir halindeki Mescid-i Selam-Beşiktaş hattındaki 2 katlı halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsün sürücüsü Yüksel Arslan, durumu fark edince aracı durdurdu. Otobüsün içerisindeki yolcular dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yolcular da başka bir otobüse sevk edildi.

Sürücü Yüksel Arslan, araçtan dumanların çıktığını görünce otobüsü kenara çektiğini ve yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdiğini anlattı.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA