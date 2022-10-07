Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 21 gözaltı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 55,99 gram uyuşturucu madde ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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