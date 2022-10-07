Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler semtinde bir döşeme fabrikasında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürerken fabrika içerisinde patlama oldu.

Patlamada 4 itfaiye eri yaralandı. Fabrikada çalışan bir işçi de yangın sırasında merdivenden düştü. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın kontrol altına alındı. Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.