Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 00:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da döşeme atölyesinde yangın: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ankara'da bir döşeme atölyesinde yangın çıktı. 4'ü itfaiye eri 5 kişi yaralandı.
Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler semtinde bir döşeme fabrikasında meydana geldi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürerken fabrika içerisinde patlama oldu.
Patlamada 4 itfaiye eri yaralandı. Fabrikada çalışan bir işçi de yangın sırasında merdivenden düştü. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın kontrol altına alındı. Yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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