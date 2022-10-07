Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da ayakkabı imalathanesinde yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Güngören’de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Binada mahsur kalan 5 işçi de kurtarıldı.
Güngören Erkaya Sokak’taki 4 katlı binanın 2. katında faaliyet gösteren ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 işçiyi merdivenle kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık görevlileri, dumandan hafif etkilenen işçilere ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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