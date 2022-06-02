Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 4 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.