Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonları düzenlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca 4 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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