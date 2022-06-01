Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boşandığı eşini döven adamın 10 yıl 4 aylık hapis cezası onandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden kocanın 10 yıl 4 aylık hapis cezası onandı.
İbrahim Zarap, geçen yıl mart ayında eski eşi Emriye Metegül'ü öldüresiye dövmüştü.
Başında ve yüzünde ezikler oluşan kadın, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmış ve tutuklanmıştı.
Zarap hakkında verilen 10 yıl 4 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Eski eşin darbedilmesi cep telefonu ile kaydedilmiş, sosyal medyada da yer alan görüntüler büyük tepki çekmişti.
Etiketler: Samsun Yargıtay Kadına Şiddet
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