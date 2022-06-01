Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Panik yaşayan çocuk, köpeklerden bir sağa bir sola kaçarak kurtulabildi. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü köpeklerin başka bir çocuğa daha saldırdığını iddia etti.