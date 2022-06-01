Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 22:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
6 köpeğin çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek bir çocuğa saldırdı. Köpeklerden sağa sola kaçarak kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Panik yaşayan çocuk, köpeklerden bir sağa bir sola kaçarak kurtulabildi. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü köpeklerin başka bir çocuğa daha saldırdığını iddia etti.
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