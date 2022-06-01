Manisa’nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle bir dere taştı, ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı, park halindeki araçlar sürüklendi, tarım arazilerinde hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Demirciköy Mahallesi'nden geçen dere, yatağındaki menfezin aşırı yağışla tıkanması sonucu taştı.

Park halindeki araçlar sürüklendi

Derenin taşması nedeniyle mahallede park halindeki otomobiller sürüklendi, bir traktör ile bir motosiklet de suyla taşınan toprağın altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak ve dolu nedeniyle mahalledeki tarım arazilerinde de bazı ağaçlar kırıldı, bazıları yerinden söküldü. Çok sayıda arı kovanında hasar oluştu.

Mahalleye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ve Trafik Zabıta ekipleri, yol açma ve toprak altında araçları kurtarma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri, apartmanın giriş kısımları ile alt geçitleri su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yarın güneşli bir gün geçirmesi beklenilen kentte yağışlı havanın cuma günü yeniden etkili olması öngörülüyor.