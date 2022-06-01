İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı adreslerde 150 jandarma personeli ve narkotik dedektör köpek timlerinin katılımıyla yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi, 3 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 mermi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.