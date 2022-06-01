Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 22:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.
Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı.
Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
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