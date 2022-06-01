Kış uzun sürdü. Kavurucu sıcaklar aniden bastırdı.

İklim krizi kendini iyiden iyiye göstermeye başladı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, mevsim normallerinin üstünde olan hava sıcaklıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu uç değerler gitgide fazlalaşmaya başladı. Yani orta değerler azalmaya başladı. Ama küresel anlamda baktığımızda ortalama sıcaklıklarda değerler yukarı doğru gidiyor."

"Sıcaklık rekorlarının kırılmasını görme olasılığımız yüksek"

İlkbahar neredeyse hiç yaşanmadı. Peki yaz nasıl geçecek?

Yazın sıcaklık rekorlarının beklendiğini belirten Tek şöyle konuştu:

"Sert kışın ardından bölgemizde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Özellikle mayıs ayının sonu haziranın başına geldiğimizde sıcaklar ortalamanın 4-5 derece üzerine çıktı ve bu seyir önümüzdeki günlerde devam edecek. Önümüzdeki yaz içerisinde de sıcaklık rekorlarının kırılmasını görme olasılığımız yüksek."

"Kuraklık tehlikesi kapıda"

Tek, kuraklık tehlikesinin de kapıda olduğunu söyledi:

"Ülkemizi oldukça kurak bir yaz bekliyor. Her ne kadar yağışlı bir dönemden çıkmış olsak da yaz bizi kuraklıkla karşılayacak. Barajlardaki doluluk oranları şu an yüksek olmakla birlikte yaz aylarında bu doluluklar düşecek."

Artan sıcaklıkların orman yangınlarına neden olabileceği uyarısı da var.

