İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah, mühimmat, örgütsel doküman ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nde, duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler ve istihbari çalışmalar doğrultusunda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullanmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisinin elde edildiği aktarıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, AK-47 kalaşnikof silah, 4 şarjör ve mühimmat, 3 uyku tulumu, met, çadır ile örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA