Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

Kaynak: AA