Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Eski-Orta Cami ile Çorlu'nun Hıdırağa ve Yenice mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 av tüfeği ele geçirildi, S.C., G.E., S.Ö., Y.K. ve S.O. gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında ayrıca Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili M.D., M.Y. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA