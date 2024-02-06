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Türkiye
AA 06.02.2024 14:14

Van'da soba gazından zehirlenen anne ve oğlu tedavi altında

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'da soba gazından zehirlenen anne ve oğlu tedavi altında
[Fotograf: AA]

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Devetaş Mahallesi'nde yaşayan Aygül ve 9 yaşındaki oğlu Sabri Sarı, dün akşam saatlerinde sobadan sızan gazdan etkilendi.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan anne ve oğlunu yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine Muradiye Belediyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri mahalleye yönlendirildi.

Tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından mahalleye ulaştı.

Sağlık ekiplerince evde ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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