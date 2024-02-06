Çatalca'da devrilen otomobil yandı: 2 ölü

Kubilay U. idaresindeki otomobil İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü Kubilay U, Seda U, Çağla U, Nedret U. ile Turan U. çevredekilerin de yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Turan U. ile Nedret U'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.