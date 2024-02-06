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Türkiye
AA 06.02.2024 13:48

Çatalca'da devrilen otomobil yandı: 2 ölü

Çatalca'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza sonrası yanan otomobilin içinde bulunan aileden, karı koca olan 2 kişi öldü 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çatalca'da devrilen otomobil yandı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Kubilay U. idaresindeki otomobil İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü Kubilay U, Seda U, Çağla U, Nedret U. ile Turan U. çevredekilerin de yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı.

Çatalca'da devrilen otomobil yandı: 2 ölü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Turan U. ile Nedret U'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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