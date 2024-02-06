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Türkiye
TRT Haber 06.02.2024 13:05

Hatay’da hasarlı tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay’da depremlerin ardından hasar gören tarihi yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Asrın felaketinin ağır yıkımlara sebep olduğu Hatay’da çok sayıda tarihi yapı da harabeye döndü.

Camilerin yanı sıra gayrimüslim halkın ibadethaneleri de büyük hasar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yapıların tamir ve onarımları için yoğun çaba sarf ediyor.

Başta İskenderun ve Antakya ilçeleri olmak üzere tüm hasarlı yapılarda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Hatay’da hasarlı tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Nitelikli yapı ve molozlar ayrıştırılıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tescillenmiş 105 eserin 71 tanesi ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, ilk olarak sahada gezerek eserlerin durumlarını belirlediklerini söyledi.

Hatay’da hasarlı tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Bu 71 eserin 55 tanesinde çalışmalara başladıklarını belirten Güneren,
Arsuz Mar Yuhanna Kilisesi’nin çatısının çökmesi sonucu yapının ağır hasarlı duruma geldiğinin altını çizdi:

“Nitelikli yapı elemanları ile molozlar birbirinden ayrıştırıldı. Şu an saha temizlenmiş vaziyette. Risk oluşturan çan kulesinin söküm kararı alındı. Duvarlar ile askılama ve sağlamlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Zemin etütleri ile birlikte daha önce ayrıştırdığımız parçaları kullanmak sureti ile yeniden restore ediyor olacağız”.

Hatay’da hasarlı tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Tamamında çalışmalar başladı

Osman Güneren, restorasyonların tamamlanması için Aralık 2025’e kadar sözleşmeleri olduğunu hatırlattı. Çalışmaları bu tarihten daha önce bitilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Antakya’da bulunan Habibi Neccar Camii, Ulu Camii, Mahremiye Camii, Kurşunlu Han, Kurtuluş Hamamı gibi bir çok tarihi yapıda da restorasyon çalışmaları başlamış durumda.

Hatay’da hasarlı tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak

Gayrimüslim vatandaşların ibadet ettiği İskenderun Rum Katolik Kilisesi ve Süryani Katolik Kilisesi’nin de onarımlarının devam ettiğini söyleyen Osman Güneren, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün eserlerinde han, hamam, camii, medrese, külliye, çeşme, her ne ise tamamında restorasyon faaliyetlerine başlanılmış durumdadır” dedi.

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