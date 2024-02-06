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Türkiye
AA 06.02.2024 12:48

Motorcular bu kez depremzede çocuklar için gaza bastı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki motosiklet tutkunları, köy çocuklarına oyuncak dağıttı.

Kentte çeşitli etkinlikler düzenleyen ve farklı mesleklerden oluşan Adıyaman Motor Grubu üyeleri, depremin yıl dönümü dolayısıyla afetzede köy çocuklarını unutmadı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Oluklu köyüne giderek çocuklara oyuncak dağıtan grubun üyeleri, motosikletleriyle köyü gezdirdikleri çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Adıyaman Motor Grubu Başkanı Murat Çetin, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıklarını söyledi.

Motorcular bu kez depremzede çocuklar için gaza bastı

Depremde ülkenin farklı şehirlerinden insanların Adıyaman'a gelerek yaraları sardığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Deprem sürecinde ayakta durmaya çalıştık ama göz ardı ettiğimiz bir şey vardı. Biz ayağa kalkarken çocuklarımızı geri planda bıraktık. Çocuklarımız da deprem travmalarını yaşadı. Onları ihmal ettiğimizi düşündük. Biz de yaramızı sardıktan sonra çocukları eğlendirmeye karar verdik. Grup olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaş itibarıyla bizler depremin travmasını atlattık ama çocukların travmayı atlatması uzun sürecek. Ondan dolayı çocukları eğlendiriyoruz, güldürüyoruz ve o günleri hatırlamalarını istemiyoruz. 40 kişilik bir ekibimiz var. Gruptaki arkadaşlarımız ya kamu personeli ya da esnaf."

Motorcular bu kez depremzede çocuklar için gaza bastı

Grubunun amaçlarından birinin de farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Çetin, "Türkiye'de asrın felaketini yaşadık, sağ olsun ülkemizdeki herkes geldi yaralarımızı sardı. Yeni yeni kendimize geliyoruz, kendimize geldikçe de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sırt sırta vererek inşallah bu günleri atlatacağız. Öte yandan il dışında yapılan motosiklet festivallerine katılıyoruz. Depremden etkilenen illere gidiyoruz ve onlar da bize geliyorlar" dedi.

Çocuklar mutlu oldu

Çocuklardan Emir Yaylı da ilk defa motosiklete bindiğini ifade ederek, "Depremin yıl dönümünde bize oyuncak verdiler ve motorlarına bindirdiler. Depremin yıl dönümü olduğu için bugün hem üzücü bir gündü, hem de güzeldi. Depremin yıl dönümünde ağabeylerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bizim eğlenceli vakit geçirmemizi sağladılar." dedi.

Çocuklardan Zeliha Zelal Çelik, "Bize oyuncak dağıttıkları için teşekkür ederiz. Motorlara bindik, güzeldi. Bu ay depremin yıldönümü. Motorcular köyümüze gelerek bizimle zaman geçirdi. Onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Oluklu Köyü Muhtarı Aziz Taşkın da "Köyümüze gelen motosikletçiler, çocuklara depremde yaşadıklarını unutturmaya çalıştılar. Çocukla beraber bizim de yüzümüz gülüyor. Depremde yaşadıklarımızı biz gördük, Allah kimsenin başına vermesin. Çocuklar çok güzel vakit geçirdi." sözlerine yer verdi.

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