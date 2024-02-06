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Türkiye
AA 06.02.2024 12:37

Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik hizmeti verildi

Hatay'da, depremin ardından 60 günde yapımı tamamlanıp 21 Mayıs 2023'te hasta kabulüne başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde 180 bin poliklinik ve 6 bin 300 acil sağlık hizmeti verildi.

Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik hizmeti verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve 2 ayda yapımı tamamlanıp hizmete açılan hastane, depremzedelere şifa olmaya devam ediyor.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 25 bin 400'ü kapalı olmak üzere yaklaşık 79 bin metrekare alanda kurulan Defne Devlet Hastanesinde 51 poliklinik, 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağının yanı sıra tam teşekküllü modern tıbba uygun görüntüleme merkezi bulunuyor.

Hastane girişindeki "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastaların karşılandığı hastanede, 139 doktor ve 148 hemşire görev yapıyor.

Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik hizmeti verildi

"Hastanemiz bölge halkının birçok derdine deva oldu"

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 3,5 ay sonra açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesinde tüm branşlarda sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Hastanenin açıldığı günden bu yana bölge halkına kesintisiz hizmet verdiklerini anlatan Kavvasoğlu, "Hastanemizde 180 bin poliklinik hastamız, 6 bin 300'ü geçen acil hastamız buradan şifa bulup evlerine mutlu ve huzurlu bir şekilde döndüler." dedi.

Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik hizmeti verildi

Kavvasoğlu, hastanede tüm ana branşların aktif olarak çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle birim olarak fizik tedavi ünitemiz ve evde sağlık hizmetlerimiz hizmete girdi. Kısa süre içerisinde diyaliz ünitemizde açılacak. Nisan ayında da anjiyografi ünitemiz de Allah'ın izniyle açılmış olacak. Depremden önce de bu bölgede herhangi bir hastane yoktu ve ihtiyaç söz konusuydu. Zaten Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları da mevcuttu. Ancak depremden sonra bölgede yaşanan felaketten ötürü hastanelerimiz hizmet dışı kaldı. Bu hastanenin hizmete girmesiyle birçok hastanın sevki önlendi ve hastalar hastanemizde tedavi görmeye başladı. Hastanemiz bölge halkının birçok derdine deva oldu diyebilirim."

Defne Devlet Hastanesi'nde 180 bin poliklinik hizmeti verildi

1000'i aşkın ameliyat gerçekleştirildi

Kavvasoğlu, 11 ameliyathaneye sahip Defne Devlet Hastanesinde 1000'i aşkın ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanedeki doğumhanenin de aktif olarak çalıştığını aktaran Kavvasoğlu, ayrıca hastanede 13 yataklı yenidoğan bakım ünitesinin de bulunduğunu belirtti.

Kavvasoğlu, sahip oldukları modern görüntüleme merkezleri sayesinde hastaların başka illere gitmesinin önüne de geçtiklerini sözlerine ekledi.

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