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Türkiye
AA 06.02.2024 12:45

İnternetten tanıştıkları kişileri dolandıran 16 zanlı yakalandı

İstanbul'da, internet ortamında tanıştıkları kişileri dolandırdıkları gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

İnternetten tanıştıkları kişileri dolandıran 16 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunun, bazı şüphelilerin yaşı ilerlemiş kişilerle internet ortamında duygusal bağ oluşturup para talep edilmeye başladığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 Eylül 2022'de tutuklanan 8 şüphelinin suç örgütü içerisinde hareket ettiği belirlendi.

Banka hesap hareketleri ile dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen yabancı uyruklu diğer şüphelilerin sosyal medya üzerinden yaşı ilerlemiş kişilerle irtibat kurup, internet ortamında duygusal bağ kurduğu ve mağdurlardan yüksek miktar para talep ettiği anlaşıldı.

Elde ettikleri paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına yönlendiren şüphelilerin mağdurlarla irtibatlarını kesip "dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlendi.

Olaya ilişkin ilk aşamada 30 mağdur olduğu, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, 16 şüpheliyi adreslerinde gözaltına alırken, suçtan elde ettikleri bir miktar para ve ziynet eşyası bulundu.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Dolandırıcılık İstanbul
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