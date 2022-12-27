Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da sahte diplomalı personelin hastanedeki görevine son verildi
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Van'da sahte diploma ile hastanede sözleşmeli personel olarak işe girdiği tespit edilen kişinin iş akdi feshedildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaklaşık 11 yıl önce sözleşmeli teknisyen olarak işe giren A.İ.'nin diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan inceleme sonucunda, hastanenin kan alma bölümünde sekreterlik, ön büro ve evrak kayıt görevlerini yürüten A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. A.İ.'nin iş akdi feshedildi.
Bu kişinin bir dönem hastanenin endoskopi bölümünde sekreterlik yaptığı belirlendi.
Etiketler: Dolandırıcılık Van
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