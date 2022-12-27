THY'nin TK-289 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi TC-LLG kuyruk tescilli uçağı San Francisco seferini yapmak üzere saat 08.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki yolcu rahatsızlandı. İlk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Olay üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçağın, sabah 09.00'da İstanbul Havalimanı'na inişi sorunsuz gerçekleşti. 74 yaşındaki ABD'li yolcu hastaneye kaldırıldı.