Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu için acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-San Francisco seferini yapan uçaktaki ABD vatandaşı yolcu kalp krizi geçirdi. Uçak Bulgaristan hava sahasından geri dönerek İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
THY'nin TK-289 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi TC-LLG kuyruk tescilli uçağı San Francisco seferini yapmak üzere saat 08.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Uçak havalandıktan bir süre sonra ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki yolcu rahatsızlandı. İlk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Olay üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.
Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçağın, sabah 09.00'da İstanbul Havalimanı'na inişi sorunsuz gerçekleşti. 74 yaşındaki ABD'li yolcu hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: THY
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