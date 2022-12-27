Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulamaya Kırklareli'nde hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğüne evcil hayvanlarıyla gelen vatandaşlar, çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil ettiriyor.

İşlemlerin ardından hayvanlara ait bilgilerin yer aldığı kimlik kartları sahiplerine teslim ediliyor.

Kentte şimdiye kadar 6 bin 875 evcil hayvan kayıt altına alındı.

Ev hayvanlarının 31 Aralık'a kadar kayıt altına aldırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

Yavru köpeğini montunun içinde getirdi

Hayvansever Ahmet Ataç, bir hafta önce sokakta donmak üzereyken bulup sahiplendiği yavru köpeğini kayıt altına aldırmak ve çip taktırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne montunun içinde getirdi.

Ataç, herkesin evcil hayvanlarını uygulamaya dahil etmesi gerektiğini söyledi.

Sahiplendiği köpeğinin güzel bir yuvasının olduğunu anlatan Ataç, "Evde 3 de kedi var, onlarla beraber yaşıyor. Bugün de getirdik kayıt altına aldırıyoruz. Kedilerin de hepsinin pasaportları ve çipleri olacak. Bu uygulamayı çok doğru buluyorum. " diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da herkesin hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına aldırması çağrısında bulundu.