Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı ifade edildi.
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