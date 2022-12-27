Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güdül ve Nallıhan ilçelerine EGO otobüs seferleri başlıyor
[Fotograf: AA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı belediye otobüslerinin, Güdül ve Nallıhan ilçelerine ring seferlerine başlayacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "615 Güdül-Ulus" hat numaralı belediye otobüslerinin, "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş Yolu, Güdül" güzergahını kullanarak Güdül ilçesine, "677 Nallıhan-Ankara" hat numaralı belediye otobüslerinin ise "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş, Beypazarı, Çayırhan, Nallıhan" güzergahını kullanarak Nallıhan ilçesine hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Seferlerin, 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla başlayacağı, araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine ise EGO CEP'TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sisteminden erişim sağlanabileceği kaydedildi.
Etiketler: Ankara
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