Kardeş gibi gördüğü ortağıyla birlikte 5 yıl boyunca fırın işletti. Sonrasında, ortağının düzenli olarak, her gün kasadan para aldığını anladı. Çalınan toplam para inanılmaz miktardaydı.

İstanbul Kıraç'ta fırın pastaneye 5 yıl önce iki arkadaş ortak oldular. 5 yılın sonunda ortağı ile ilgili inanılmaz bir gerçekle karşılaştı. Fırında çalışanlardan birisi iş yeri sahibini uyardı. "Ortağınız para çalıyor" dedi. Takip etmeye başladı ve gördüklerine inanamadı...

Fırının mağdur ortağı Ahmet Hacı Cevahiroğlu, takibe aldığı süre boyunca hırsızlığa tanıklık etti. Ortağı özellikle 200'lük banknotları seçip avucunun içine saklıyordu.

Yaklaşık 7 milyon para çalmış

Fırının günlük cirosu 30 ila 40 bin lira arasında. Bu da günde çalınan 2 ila 4 bin liranın fark edilmesini zorlaştırdı.

5 yıl boyunca kamera kaydı ile tespit edilen miktarda ve sıklıkta hırsızlık gerçekleşmişse, toplam 7 milyon liranın üstünde paranın çalınmış olma ihtimali var.

"Kardeş dediğimiz insan bunu yaptı"

Cevahiroğlu, “Ortak dediğimiz kardeş dediğimiz buraya beraber geldiğimiz hatta buraya gelirken ödemesinin yarısını da benim yaptığım bir insan bana bunu yaptı” dedi.

Ortağını polise şikayet eden Ahmet Hacı Cevahiroğlu geçmiş hesapların tek tek kontrol edilmesini istiyor...

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir