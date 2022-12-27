Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapakları kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 54,20 metreyi buldu.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı.

Yapılan açıklamada, "22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır" sözlerine yer verildi.