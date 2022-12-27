İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentteki 39 ilçenin emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 39 ilçede 768 adres belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 ton sahte içki, 4 fiber tank, 1356 içki şişesi, 12 bin içki etiketi, 2 bin kapak, 21 alkol aroması ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.