Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yılbaşı öncesi 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Ankara'da imalathane olarak kullanılan ikamette 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Kalecik ilçesinde A.Ç'ye ait ikamette kaçak ve sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Aramada 2 bin litre sahte içki, 750 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan 3 ayrı damıtma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Sahte İçki
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