Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
[Fotograf: İHA]
Van’ın Gevaş ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.
Akşam saatlerinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen kurdun belli bir süre sonra ortadan kaybolduğu görüldü.
Evlerinin yakınında kurt gören vatandaşlar panik oldu.
Etiketler: Van
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