Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'daki İnecik barajlarının yapımı için acele kamulaştırma kararı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırma yapılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamında İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla Süleymanpaşa ilçesindeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Öte yandan, Kahramanmaraş'ın, Andırın ilçesi Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı Su Toplama Havzası'nda kalması nedeniyle belirlenen yere nakline ve yerleştirilmesine karar verildi.
Etiketler: Tekirdağ Kamulaştırma
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