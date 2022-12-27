Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamında İnecik 1-2 barajlarının yapımı amacıyla Süleymanpaşa ilçesindeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın, Andırın ilçesi Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı Su Toplama Havzası'nda kalması nedeniyle belirlenen yere nakline ve yerleştirilmesine karar verildi.