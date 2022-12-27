Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 avukat gözaltında
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Zonguldak'ta FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 avukat gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu terör örgütünün avukatlar gizli yapılanmasında oldukları iddia edilen 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 avukat yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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